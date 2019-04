Karen Jones, die Leiterin FICC Technische Analyse bei der Commerzbank, stellt fest, dass der GBP/USD in seiner Konsolidierung über dem 200-Tage-MA von 1,2975 bleibt, was zu einer Neutralisierung der unmittelbaren Aussichten des Wechselkurses führt. GBP/USD Technische Analyse "Die Erosion des 20-Tage-MA war in der vergangenen Woche nicht nachhaltig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...