SD-Leser profitieren 2019 von starken Gewinnen bei Dividendenaktien wie Altria (WKN: 200417) oder British American Tobacco (WKN: 916018). Jetzt könnte es sinnvoll sein, in die nächste erfolgreiche Aktie im E-Dampfermarkt nach JUUL zu investieren. Mit dem IPO gehört Orchid Ventures (WKN: A2PEYN) zu den führenden Unternehmen im rasant wachsenden Cannabis Vape-Markt der USA.

Der Monat März war für Tabakaktien erfolgreich. Im Rahmen des von mir im Januar verfassten Roundups über die attraktivsten Dividendenaktien 2019 waren die Tabakproduzenten Altria sowie BAT meine Favoriten. Deren Kurse haben in den letzten drei Monaten um +25% sowie +30% zugelegt und sind somit absolute Spitzenreiter unter den Dividendenkrachern. Diese Kursgewinne erfreuen nicht nur Ihr Depot, sie verschaffen dem Management die nötige Luft und Flexibilität für Übernahmen im Cannabissektor, um den Rückstand aufzuholen. Für Anleger ist der Vape-Hersteller Orchid Ventures die perfekte Aktie.

Vapes sind der größte Antrieb für den Cannabismarkt

Cannabisaktien starteten mit Furore ins neue Börsenjahr. Doch die Chancen auf Kursgewinne werden bei den reinen Anbauern ohne Produktphantasie immer kleiner.

Keine Frage, die Orchid-Aktie gehört zurzeit zum Spannendsten, was der Kurszettel in der Cannabisindustrie hergibt, weil man sich auf das wachstumsstärkste Produktsegment fokussiert.

Seit Jahren erfreuen sich sogenannte Verdampfer oder E-Zigaretten einer immer größeren Beliebtheit. Nikotinfreunde schwören auf Marken wie IQOS oder JUUL. Diese ermöglichen den Genuss, ohne gesundheitsschädlichen Tabak/Teer inhalieren zu müssen.

Logisch, dass dieser Trend den stark wachsenden und Zug um Zug legalisierten Cannabissektor erreicht.

In einem Forbes-Artikel wurde das hohe Wachstumspotenzial des Vape-Marktes beleuchtet:

Laut einem Bericht von Arcview Market Research werden die Verbraucherausgaben für vapefähige Cannabiskonzentrate in den Vereinigten Staaten im Jahr 2018 voraussichtlich fast 3 Mrd. US$ erreichen. Eine Steigerung von +49% gegenüber dem Vorjahr. Nur die traditionelle Marihuana-Produktkategorie der "Blüten" für Joints etc. ist noch größer. Laut Arcview wird der Umsatz mit Konzentratprodukten in den USA bis 2022 auf 8,4 Mrd. US$ wachsen und mit +180% sogar die für 2018 prognostizierten 8,5 Mrd. US$ Umsätze mit den Blüten einholen. Orchid Essentials ist das erfolgreichste Start-Up im Cannabis Vapesektor

Der Genuss von Cannabis erfolgt mittels speziell dafür entwickelter Verdampfer, die technisch extra dafür entwickelt wurden, um Cannabisfreunden ein großartiges Konsumerlebnis zu ermöglichen.

Orchid Vapes inkl. Zubehör (Cartriges) in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Quelle: Unternehmenspräsentation

Orchid Ventures hat sich als Start-Up-Firma diesem Markt verschrieben und seit Gründung vor etwas über einem Jahr ein unglaubliches Wachstumstempo an den Tag gelegt.

Die Apple unter den Vape-Aktien?

Der Verkaufspreis der Vape inkl. Produkt liegt bei 80 US$ (Einzelhandel) und weitere Nachfüllpakete (Cartridges) werden für ca. 40 US$ verkauft.

Die starke Nachfrage ist vor allem das Resultat einer extrem hohen Verarbeitungsqualität, die Kunden zu schätzen wissen. Die Kundenzufriedenheit und das Konsumerlebnis sind hoch.

Damit adressiert Orchid ein hochpreisiges Segment und gilt als Apple der Vape-Szene.

Sensationelle Gewinnmargen möglich

Der steil wachsende Cannabissektor ermöglicht geradezu phänomenale Gewinne, weil er noch immer in Kinderschuhen steckt.

Das enthaltene Produkt (1 Gramm) hat einen Großhandelspreis von ca. 3 US$. Der Gewinn als Produkthersteller liegt bei >1.000%. Das unterstreicht ein weiteres Mal, wie wichtig Produktentwicklung und erfolgreiches Marketing für Cannabisunternehmen sind.

Von 0 auf über 200.000 verkaufte Vapes in 18 Monaten

Vor kaum mehr als 12 Monaten wurde die Firma gegründet. Heute finden sich die Produkte in fast 300 Geschäften, bei stark wachsendem Expansionstempo. Allein im letzten Quartal kamen 90 neue Geschäfte ...

