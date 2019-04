Wien (www.fondscheck.de) - Glänzende Zeiten für passive Investments: Der Absatz für Indexfonds und ETFs entwickelt sich derzeit überaus positiv, so die Experten von "FONDS professionell".Ihr europaweiter Marktanteil an den insgesamt verwalteten Assets sei im Februar auf 17,3 Prozent gestiegen. Im Jahr zuvor habe er zu diesem Zeitpunkt noch 1,4 Prozentpunkte niedriger gelegen. Anleger würden also immer mehr in passive Papiere investieren. In den vergangenen zwölf Monaten seien ihnen mehr als 79 Milliarden Euro zugeflossen. Das zeige die aktuelle Morningstar-Absatzstatistik für Europa. ...

