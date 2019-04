Berlin (ots) - Zu den Versuchen von Flüchtlingen in Griechenland, gewaltsam zur Grenze nach Nordmazedonien vorzustoßen, teilt der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Alexander Gauland, mit: "Die Versuche von Flüchtlingen in Griechenland, gewaltsam nach Norden weiterzuziehen zeigt, dass die Flüchtlingskrise nicht vorbei ist. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bist die griechischen Behörden nachgeben werden und die Flüchtlinge ziehen lassen. Schon gibt es Meldungen, dass sich auch in der Türkei tausende Flüchtlinge sammeln und versuchen, weiter Richtung Norden zu ziehen.



Denn alle wissen: Die meisten Flüchtlinge wollen sowieso nach Deutschland und die Bundesregierung wird sie dank der unverantwortlichen Politik der offenen Grenzen auch nicht an der Einreise hindern. Und dann sind die Flüchtlinge erst einmal hier und werden bleiben - auch wenn sie kein Asyl bekommen und über ein sicheres Drittland eingereist sind.



Die Bundesregierung muss daher endlich handeln. Nur eine konsequente Abschiebepolitik und eine deutliche Beschleunigung der Asylverfahren wird dazu führen, den Wanderungsdruck nach Deutschland zu mindern. Doch die Große Koalition ist sich wieder einmal nicht einig. Die SPD bremst sogar den zaghaften Versuch von Innenminister Horst Seehofers aus, die Asylverfahren jedenfalls etwas zu beschleunigen. So wird Deutschland auf absehbare Zeit das Sehnsuchtsziel für Flüchtlinge in Europa bleiben."



