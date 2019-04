Die Bullen konnten in der vergangenen Woche einen wichtigen Erfolg feiern. Am Mittwoch gelang der Sprung auf ein neues 2019er-Hoch bei 1.820,70 US-Dollar. Ins Wochenende verabschiedete sich der Wert mit einem Kurs von 1.837,50 US-Dollar. Damit wurde der Aufwärtstrend bestätigt. Er sollte die Aktie nun weiter in Richtung der 2.000-US-Dollar-Marke und den im Vorjahr markierten Tops bei 2.012,98 und 2.039,58 US-Dollar befördern.

Bis zum Allzeithoch vom 4. September fehlen gerade einmal 11 Prozent. ... (Alexander Hirschler)

