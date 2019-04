Das 48-Megawatt-Projekt soll bis Mitte 2020 auf einem Baggersee im Nordosten der Niederlande entstehen. Wegen der Kühlung der Module und der Reflektion durch das Wasser sind Seen interessante Standorte für die Photovoltaik.Der niederländische Erneuerbare-Energien-Entwickler Groenleven plant den Bau einer schwimmenden Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 48 Megawatt. Damit wäre sie die größte in Europa. Sie soll Mitte 2020 ans Netz gehen. Entstehen soll die Anlage nahe der Stadt Emmen in der Provinz Drente im Nordosten des Landes - auf einem Baggersee, in dem früher Sand abgebaut wurde. Um ...

