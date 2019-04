Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Martinsried/München (pta037/08.04.2019/16:20) - Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard) verkauft ihre verbleibenden Rechte an dem dermatologischen Medikament Veregen® sowie ihre kompletten Lagerbestände des aktiven pharmazeutischen Wirkstoffs (API) an das Pharmaunternehmen Aresus Pharma GmbH ("Aresus") in München, Deutschland. Im Zuge des Verkaufs werden alle bestehenden relevanten Verträge mit Distributionspartnern und externen Dienstleistern von Medigene auf Aresus übertragen. Die US-Rechte an dem Medikament hatte Medigene bereits Ende 2017 an das US-Unternehmen Fougera Pharmaceuticals Inc. veräußert. Mit dem Komplettverkauf ihres letzten Produkts aus ihrem "Nicht-Kerngeschäft" schließt die Medigene AG den Wandel zu einem reinen Immuntherapie-Unternehmen vollständig ab. Aresus beabsichtigt, in die Expansion von Veregen® in weitere Indikationen und Märkte zu investieren.



Medigene wird von Aresus ca. 7,75 Mio. EUR für die verbleibenden Veregen®-Rechte und den vorhandenen API-Vorrat erhalten. Davon erhält Medigene 300.000 EUR sofort und den Restbetrag des Kaufpreises innerhalb der nächsten zehn Jahre als jährliche Umsatzbeteiligung beginnend ab 2021. Diese zu erwartenden Zahlungen werden als Forderungen verbucht und in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie aufgrund von Bewertungsmethoden zum Zeitpunkt der Transaktion abgezinst. Dadurch wird Medigenes EBITDA-Ergebnis durch einen nicht-zahlungswirksamen Verlust zwischen EUR 4 und 5 Mio. beeinflusst. In Zukunft wird dieser Verlustbetrag, der keine Auswirkung auf Medigenes Finanzmittel hat, durch entsprechende Zinserträge kompensiert, da sich die Zahlungsfrist fortlaufend verkürzt. Medigene wird die Finanzprognose in Bezug auf Umsatz und EBITDA im Zuge der Veröffentlichung des nächsten Quartalsberichts aktualisieren. Der Abschluss der Transaktion mit dem Übergang der Rechte ist für Mitte April 2019 geplant.



Veregen® ist eine Salbe zur lokalen Behandlung von externen Genital- und Perianalwarzen (Condylomata acuminata).



Die Aresus Pharma GmbH ist ein neues Unternehmen, das sich auf die weitere globale Kommerzialisierung und klinische Forschung von Veregen® konzentrieren wird. Die Firmengründer Sven Schimansky-Wabra und Dr. Francisco Harrison bilden ein erfahrenes Team, das über einen fundierten dermatologischen Hintergrund verfügt und in der klinischen Forschung verankert ist. Sie führen ein Portfolio von Unternehmen für die Entwicklung und Vermarktung weiterer halbfester Produkte sowie ein Spezialunternehmen für regulatorische Angelegenheiten.



