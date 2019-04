Der Euro hat am Montag im späten europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar weiter zugelegt. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1269 Dollar. In der Früh war er bei 1,1228 Dollar gehandelt worden.Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zum Auftragseingang in der US-Industrie zeigten für Februar den erwarteten Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...