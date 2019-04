Der Wiener Rentenmarkt hat am Montag im Verlauf marginal fester tendiert. Vor dem morgigen Auktionstermin der Bundesfinanzierungsagentur hielten sich am heimischen Markt die Kursausschläge der beobachteten Staatsanleihen in Grenzen.Grund für die Zurückhaltung könnten auch die zur Wochenmitte anstehenden Ereignisse sein. ...

