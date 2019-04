Bonn (ots) - Heute startet die Test-Kampagne der dualen Systemen "Recycle deine Meinung: Mülltrennung wirkt". Das Ziel: Über Vorurteile und die richtige Mülltrennung aufklären. Die Kampagne wird 2020 bundesweit an den Start gehen.



Der bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. begrüßt den Beginn der Kampagne. Eric Rehbock, bvse-Hauptgeschäftsführer:



"Wer mehr Recycling will, muss dafür sorgen, dass die Qualität der Sammlung/Erfassung verbessert wird. Daher ist es erforderlich, dass die Bürgerinnen und Bürger über regelmäßige und überregionale Kampagnen über den Sinn und Zweck und die Art und Weise der getrennten Sammlung informiert werden. Wir sind dringend auf die Mitarbeit der Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Es ist enorm wichtig, diese anzusprechen und einzubinden, denn auch die modernsten Sortieranlagen scheitern, wenn schlechtes Inputmaterial auf die Sortierbänder kommt."



Der bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. vertritt mehr als 900 mittelständisch geprägte Unternehmen der Sekundärrohstoff-, Recycling- und Entsorgungswirtschaft. Damit ist der bvse der mitgliederstärkste Branchenverband in Deutschland und Europa. Unsere Unternehmen sind in der Erfassung und Sammlung, in der Abfallbehandlung, der Sortierung, im Bereich des Recyclings und auch in der Herstellung neuer Produkte aus Recyclingmaterialien tätig.



Pressekontakt: Jörg Lacher Pressesprecher Tel. 0177/8884927 Mail: lacher@bvse.de bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V