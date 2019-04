Dass man Onlinespiele in einem überschaubaren Markt nur mit Pubertierenden und Nerds in Zusammenhang brachte, ist lange vorbei. Treiber sind die Schwellenländer.Anfangs, in den 80er-Jahren, spielte man an seinem Computer Pong und Pac-Man. Später kamen Spiele wie Super Mario, Wolfenstein oder StarCraft dazu. Mit der Etablierung der Playstation von Sony gab es einen neuen Hype zur Jahrtausendwende. Spiele wie Fifa 10 oder Resident Evil fanden reißenden Absatz - meist unter Jugendlichen oder jungen Erwachsenden. Mittlerweile spielt man Games nicht nur allein für sich oder in kleiner Runde im eigenen Zimmer. Dank fortschreitender Technik werden Online-Computerspiele immer populärer. Damit ist man vernetzt und spielt gegen Mitspieler aus der ganzen Welt - und dies nicht nur auf dem heimischen Computer. Hatten Ansammlungen aus Menschen früher eher etwas mit touristischen Führungen oder politischen Demonstrationen zu tun, können das heute auch Spieler eines Onlinespiels sein: Menschen jeder Coleur und jeden Alters in Parks, vor Gebäuden und auf öffentlichen Plätzen, die stumm auf ihr Smartphone schauen. Bei diesen sogenannten "Location-based Games" wie beispielsweise "Pokémon Go" oder "Fortnite" werden Objekte der realen Welt mit der virtuellen Spielwelt verbunden.

