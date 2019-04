Die DZ Bank hat den fairen Wert für Dürr mit Blick auf die zu Ende gegangene Industriemesse in Hannover von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Plattform Adamos des Unternehmens nehme Fahrt auf und bewege sich langsam in Richtung einer kritischen Größe, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Montag vorliegenden Studie. Die ersten auf künstlicher Intelligenz basierenden Produkte und Lösungen des Lackieranlagenspezialisten lieferten den Kunden bereits einen Mehrwert./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 16:49 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 17:14 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005565204