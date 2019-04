Mainz (ots) -



Freitag, 12. April 2019, 21.00 Uhr Live



Mit dem Vorhaben, Frankreich radikal zu erneuern, startete Emmanuel Macron seine Präsidentschaft im Mai 2017. Mit dem Aufstand der Gelbwesten formiert sich in Frankreich seit Ende 2018 massiver Protest gegen die Regierung. Das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" am Freitag, 12. April 2019, 21.00 Uhr, mit dem Thema "Frankreich in Bewegung".



Sie hat sich über soziale Medien formiert und gehört keiner politischen Gruppierung an: die Bewegung der "gilets jaunes", der Gelbwesten. Sie fordert eine Senkung der Steuern, eine Erhöhung des Mindestlohns und mehr direkte Demokratie. Und bringt Präsident Emmanuel Macron in Bedrängnis.



Macron rief im Januar zur "Grand Débat National" auf, zur großen nationalen Debatte. Überall im Land sollen Menschen diskutieren, ihre Anliegen vorbringen. In einem Brief an seine Landsleute hat der Präsident die Themen dafür festgelegt - dazu zählen zum Beispiel auch das Steuerwesen und die staatlichen Ausgaben. Gleichzeitig hat er klargemacht, dass er von seinem Reformkurs grundsätzlich nicht abweichen will. Nach dem Ende der "Debatte" wird sich zeigen, wie viel direkte Mitbestimmung den Franzosen gestattet werden wird. Und wohin sich Frankreich in der Zukunft wirtschaftlich tatsächlich bewegt.



Es moderiert Eva Schmidt.



