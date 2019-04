Wer Wohnungskonzerne enteignen will, gefährdet Frieden und Freiheit. Die Demonstranten sollten ihre Proteste lieber gegen die wahre Ursache der Misere richten.

Die Angriffe gegen das Privateigentum in Deutschland haben eine neue Qualität erreicht. Bisher waren es vor allem Formen kalter Enteignungen, mit denen der Staat den Bürgern und Unternehmern die Verfügungsgewalt über ihr Eigentum faktisch entzog. So schränken beispielsweise die konstruierten Grenzwerte für die Emission von Stickoxiden die Einsatzmöglichkeiten vieler Automodelle ein, ihre Besitzer leiden zum Teil unter herben Vermögensverlusten. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (vulgo: Antidiskriminierungsgesetz) schränkt seit mehr als 10 Jahren die Vertragsfreiheit ein und relativiert so das Recht auf die selbstbestimmte Nutzung des Privateigentums.

Nun aber haben die Attacken gegen das Privateigentum eine neue Dimension erreicht. In mehreren Städten haben aufgebrachte Bürger am Wochenende für ein "Menschenrecht auf Wohnen" demonstriert. In Berlin sammeln sie Unterschriften, um große private Wohnungskonzerne zu enteignen. Rückenwind erhalten sie von Grünen-Chef Robert Habeck, der Enteignungen "notfalls" für ein legitimes Mittel hält, die Wohnungsnot zu lindern.

Wer bisher geglaubt hat, Eingriffe in das Privateigentum seien ein Relikt sozialistischer Verblendung und dank der Eigentumsgarantie des 1949 verabschiedeten Grundgesetzes heute nicht mehr möglich, hat sich gründlich geirrt. Artikel 15 Grundgesetz erlaubt, dass "Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel ...

