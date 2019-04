Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Boeing nach Ankündigung der Produktionskürzung der 737 Max von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 480 auf 420 US-Dollar gesenkt. Die Kürzung, dass die Produktionsunterbrechung wohl länger dauern werde als zunächst gedacht, schrieb Analyst Ronald Epstein in einer am Montag vorliegenden Studie. Epstein geht nun von einer Unterbrechung von sechs bis neun Monaten aus statt bislang drei bis sechs Monate. Dies sei sein neues Basisszenario. Der Experte kürzte seine Schätzungen und wies zudem darauf hin, dass die 737 das profitabelste Programm des Flugzeugbauers sei und für rund 40 Prozent des operativen Konzerngewinns (Ebit) stehe./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 06:00 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN US0970231058

AXC0260 2019-04-08/18:47