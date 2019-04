Mainz (ots) -



Am Mittwoch, 10. April 2019, 22.45 Uhr, greift "dunja hayali" im ZDF die Themen Mieterproteste und Sterbehilfe auf. Zudem geht es im Gespräch mit Fußball-Trainer Volker Finke um die Frage: Wie geht's weiter im DFB?



Wohnraum in Städten wird immer knapper, und die Mieten steigen in vielen Regionen explosionsartig. Am vergangenen Wochenende sind gegen diese Entwicklung in ganz Deutschland Zehntausende auf die Straße gegangen. In Berlin wurde parallel mit einem Volksbegehren begonnen, das zum Ziel hat, große Wohnungsunternehmen zu enteignen. Ist das der richtige Weg, um die Explosion der Mieten zu stoppen?



Eine andere umstrittene Frage bei "dunja hayali": Darf der Staat beim selbstbestimmten Sterben helfen? In der kommenden Woche befasst sich das Bundesverfassungsgericht mit Sterbehilfe in Deutschland - diese Frage berührt die Grundlagen der Gesellschaft. Dunja Hayali hat einen 74-jährigen Krebskranken getroffen, der sich - wenn er den Zeitpunkt für gekommen hält - ein tödliches Medikament geben lassen möchte. Dies wird ihm von den Behörden verwehrt.



Dunja Hayali begrüßt als Gäste neben Volker Finke unter anderen die Linken-Vorsitzende Katja Kipping, den Bauunternehmer Christoph Gröner und Mitglieder einer Berliner Mieterinitiative sowie den schwerkranken Hans-Jürgen Brennecke, der selbstbestimmt aus dem Leben scheiden möchte, und Robert Roßbruch, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben.



Die nächste Ausgabe von "dunja hayali" ist am Mittwoch, 1. Mai 2019, 22.00 Uhr, im ZDF zu sehen.



