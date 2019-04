Mit einem Sparplan können Anleger bequem in Fonds oder Indizes wie den DAX, den MDAX, den EUROSTOXX oder den MSCI World investieren. Wie das genau funktioniert, welche Sparpläne interessant sind und worauf Sparer achten sollten, erklärt ein kurzes Video-Tutorial.Mit einem Fondssparplan kaufen Anleger Monat für Monat Anteile an einem Investmentfonds. Bei ETF-Sparplänen ist das Prinzip das gleiche, wobei die Anleger nicht in gemanagte Investmentfonds sondern in börsennotierte Indexfonds ...

