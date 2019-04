Löwen, Belgien (ots/PRNewswire) - Heute hat imec, ein weltweit

führendes Zentrum für Forschung und Innovation in den Bereichen

Nano-Elektronik und Digitaltechnologien in EnergyVille, auf der

SiliconPV 2019 (https://www.siliconpv.com/home/) bekanntgegeben, dass

seine gemeinsam mit Jolywood, einem führenden chinesischen Hersteller

von bifazialen N-Typ-Solarzellen und -modulen, entwickelten

n-PERT-Solarzellen einen zertifizierten Wirkungsgrad von 23,2 % auf

der Vorderseite erreicht haben. Dank ihrer kostengünstigen

Verarbeitung und einem klaren Weg zu höheren Wirkungsgraden werden

diese n-PERT-Zellen so zu einer ernstzunehmenden Konkurrenz für die

p-PERC-Technologie.



"Im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen von imec haben wir den

vollständig im Siebdruckverfahren gefertigten bifazialen

n-PERT-Zellprozess weiter optimiert und ein Design mit zwölf Busbars

gewählt. Die aktuellen Zellen verfügen auch über ein im

Siebdruckverfahren bedrucktes Frontgitter und hintere Lötpunkte, die

weniger Silber erfordern", sagt Loic Tous, Projektleiter bei

imec/EnergyVille. "Die Leerlaufspannung (Voc) liegt nun über 690 mV

mit Füllungsgraden von bis zu 83 %. Diese bemerkenswerten Ergebnisse

werden mit den gleichen industriekompatiblen Anlagen zur Herstellung

von bifazialen p-PERC-Zellen in Kombination mit einer Bor-Diffusion

erzielt."



Eine Charge von 12 neuen M2-Zellen (244,3 cm²), die am ISFH CalTeC

gemessen wurden, zeigte einen durchschnittlichen Wirkungsgrad von

23,0 %, wobei die beste Zelle 23,2 % überstieg. Unsere eigenen

Messungen ergaben eine Bifazialität von über 80 %. Darüber hinaus

können die Zellen unter normalen Einstrahlungsbedingungen von vorne

in Verbindung mit einer zusätzlichen hinteren Sonneneinstrahlung von

0,15 einen effektiven Wirkungsgrad von nahezu 26 % erreichen. Ferner

wurde am ISFH CalTeC ein durchschnittlicher Umkehrstrom von -0,4 A

(bei -12 V) gemessen, was auf hervorragende Durchbrucheigenschaften

hinweist.



Die entwickelte n-PERT-Technologie hat gegenüber der

p-Typ-PERC-Zellentechnologie eine Reihe von Vorteilen, die sich in

diesen neuesten Zellen zeigen: das Potenzial für höhere Wirkungsgrade

aufgrund einer geringeren Empfindlichkeit gegenüber

Metallverunreinigungen und das Fehlen von lichtinduzierter

Degradation (LID). Daher könnte die n-Typ-PERT-Technologie zu einem

kostengünstigen Konkurrenten für p-Typ-PERC-Zellen werden. Um dies zu

ermöglichen, verfügen die aktuellen Zellen über ein im

Siebdruckverfahren hergestelltes Frontgitter und hintere Lötpunkte,

die zusammen weniger als 80 mg Silber pro Zelle erfordern.



Imec und Jolywood sind zuversichtlich, dass ihre bifazialen

n-PERT-Zellen schon bald Wirkungsgrade von über 23,5 % gekoppelt mit

einer Bifazialität von über 90 % erreichen werden.



Dazu Jia Chen, Direktor für Forschung & Entwicklung bei Jolywood:

"Jolywood hat sich zum Ziel gesetzt, die beste Solarlösung auf den

Markt zu bringen. Indem wir uns ganz der Forschung und Entwicklung

sowie der Herstellung der weltweit besten n-Typ-Zellen und -Module

widmen, sind wir davon überzeugt, dass die n-Technologie mit hoher

Leistung, hoher Zuverlässigkeit und niedrigem LCOE einen Beitrag für

die Branche leisten kann. Wir haben uns für das imec entschieden, um

dieses Ziel aufgrund seiner einzigartigen Expertise und

Forschungsinfrastruktur zu erreichen. Außerdem entwickeln wir auch

bifaziale n-PERT-Zellen mit passivierender Kontakttechnologie und

haben bereits Wirkungsgrade von über 23 % erreicht. Durch die

Kombination des gesamten Technologie-Know-hows sind wir

zuversichtlich, dass unsere bifazialen n-Typ-Solarzellen schon sehr

bald einen Wirkungsgrad von über 24 % erreichen werden."



Foto:

https://mma.prnewswire.com/media/847784/Jolywood_Solar_n_PERT.jpg



