Sehr geehrte Freunde und Geschäftspartner, bei unserem Berliner Start-Up Projekt BERLIN DE VOUS hat sich in den letzten Monaten viel getan. Vor allem die von der IBB (Investmentbank Berlin-Brandenburg) anvisierte Unterstützung und die damit verbundene Seed-Finanzierungsrunde rücken den Launch der ersten Serie in greifbare Nähe. Bitte entnehmen Sie weitere Informationen dem Teaser der Gesellschaft und dem aktuellen Newsletter: QUATRE BERLIN DE VOUS BERLIN DE VOUS NEWSLETTER Liebe Freunde von Berlin de Vous,wie kürzlich berichtet, haben wir uns in der letzten um ein Start-Up Zuschuss der IBB (Investitionsbank Berlin) beworben - und positive Rückmeldung erhalten.Die IBB wird im Rahmen dieses Programmes zu dem von Berlin de Vous zu erbringenden Kapital ...

