Führender Spirituosenhersteller kommt das siebte Jahr in Folge in von Forbes veröffentlichte RepTrak 100 des Reputation Institute, mit der das Ansehen multinationaler Unternehmen in 15 Ländern und in 20 verschiedenen Branchen gemessen wird.

Das Familienunternehmen Bacardi Limited, der weltweit größte Spirituosenhersteller in privatem Besitz, feiert seine erneute Aufnahme in die vom Reputation Institute (RI) zusammengestellte und in der Zeitschrift Forbes veröffentlichte Liste der angesehensten Unternehmen der Welt, die Global RepTrak 100. Bacardi Limited rückte um zwei Plätze auf Platz 87 vor und wurde nun zum siebten Mal in Folge in die jährlich herausgegebene weltweite Liste aufgenommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190408005818/de/

Heben Sie Ihr Glas: Bacardi rückt 2019 in der Liste der angesehensten Unternehmen der Welt weiter vor. (Grafik: Business Wire)

Auf Grundlage von mehr als 230.000 Einzelbewertungen, die im ersten Quartal 2019 gesammelt wurden, ist die jährlich durchgeführte Erhebung die größte Studie ihrer Art zum Ansehen von Unternehmen. Sie liefert vergleichende Einordnungen, demografische Trends und einmalige Einblicke in die Dynamiken hinter dem Einfluss des Ansehens von Unternehmen. Die globale Studie zeigt, welche Faktoren für mehr Vertrauen sorgen: ethisches Verhalten, Fairness, Produktqualität und Transparenz. Gleichzeitig werden Verhaltensweisen wie die Absicht, die Produkte eines Unternehmens zu kaufen, die Bereitschaft, in ein Unternehmen zu investieren oder auch bei einem Unternehmen zu arbeiten, ermittelt.

"Die Verbraucher stehen im Zentrum von allem, was wir bei Bacardi tun, denn es geht uns immer darum, Menschen im wirklichen Leben zusammenzubringen und die wirklich wichtigen Augenblicke zu feiern. Es motiviert uns zu wissen, dass uns die Verbraucher erneut dafür würdigen, dass wir ein guter Unternehmensbürger sind", so Mahesh Madhavan, Geschäftsführer von Bacardi Limited. "Ich stoße auf unsere begabten Teams in aller Welt an, denn sie sind die treibende Kraft hinter dem positiven Einfluss auf die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind."

Seit mehr als 20 Jahren misst RI das Ansehen Tausender von Unternehmen über sein RepTrak-Rahmenwerk. In der Studie Global RepTrak 100 werden multinationale Unternehmen beurteilt, die in allen 15 untersuchten Ländern vertreten sind und deren Markenbekanntheit bei der Allgemeinbevölkerung mindestens bei 40 liegt. Es gibt sieben verschiedene Kategorien für das Ansehen, darunter Produkte und Dienstleistungen, Innovationen, Arbeitsplatz, Unternehmensführung, unternehmerische Verantwortung, Führungsqualitäten und Leistung. Die bei der jährlichen Erhebung untersuchten Länder sind die größten Volkswirtschaften: Australien, Brasilien, Kanada, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Mexiko, Russland, Südkorea, Spanien, Großbritannien und die USA.

Bei der Erstellung seiner Jahresliste mit den angesehensten Unternehmen der Welt gibt das RI jedem Unternehmen 0 bis 100 Punkte. Dieser sogenannte RepTrak Pulse wird unter Berücksichtigung der Wertschätzung, des Vertrauens, der Bewunderung und der Empfindungen der breiten Öffentlichkeit gegenüber dem jeweiligen Unternehmen ermittelt. Die Unternehmensleistung in sieben mit dem Gesamtansehen verbundenen Kategorien erklärt die rationalen Triebkräfte hinter der emotionalen Verbundenheit.

Über das Reputation Institute

Das Reputation Institute steht hinter den angesehensten Unternehmen der Welt. Durch Verfolgung und Analysen der Wahrnehmung von Interessenvertretern setzen wir das Potential zum Aufbau besserer Unternehmen frei, das sich Führungspersönlichkeiten durch das Ansehen ihrer Firma bietet. Mit unserem RepTrak-Modell wird das Ansehen von Unternehmen analysiert. Es ist am besten bekannt in Form der von Forbes veröffentlichten Global RepTrak 100. Dem Modell liegt die RepTrak-Methode zugrunde, der weltweite Goldstandard für die Messung des Ansehens von Unternehmen. www.reputationinstitute.com

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka. Das vor mehr als 157 Jahren am 4. Februar 1862 in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi beschäftigt derzeit mehr als 7000 Mitarbeiter, betreibt mehr als 20 Produktionsstätten für Abfüllung, Destillation und Herstellung in elf Ländern und verkauft seine Marken in über 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie @BacardiLimited.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190408005818/de/

Contacts:

Jessica Merz

jmerz@bacardi.com