Das direct market plus Portfolio liegt aktuell bei 100.41 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von +0,41% .Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: Sanochemia, DWH Deutsche Werte Holding, startup300, Tagesgewinner war am Montag startup300 mit 2,68% auf 6,90 (35% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 8,15%) vor Sanochemia mit 2,21% auf 1,85 (12% Vol.; 1W 2,78%) und DWH Deutsche Werte Holding mit 0,40% auf 4,96 (60% Vol.; 1W 0,00%). Die Tagesverlierer: DWH Deutsche Werte Holding mit 0,40% auf 4,96 (60% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 0,00%), Sanochemia mit 2,21% auf 1,85 (12% ...

