Tradeweb Markets Inc., ein führender, weltweit tätiger Betreiber elektronischer Handelsplätze für festverzinsliche Werte, Darlehen, Aktien und Geldmarktanlagen, meldete heute den Abschluss seines Börsengangs, in dem 46.000.000 Stammaktien der Klasse A angeboten wurden. Zudem übten die Underwriter ihre Option des Erwerbs von 6.000.000 Stammaktien der Klasse A zum öffentlichen Preis von 27,00 US-Dollar je Aktie in vollem Umfang aus. Die Aktie ist zum Handel am NASDAQ Global Select Market unter dem Tickersymbol "TW" notiert.

Der Erlös, den Tradeweb aus dem Börsengang erhielt, belief sich auf rund 1.161,3 Millionen US-Dollar, ohne Underwriting-Discount und -Kommissionen, jedoch vor Abzug der damit verbundenen geschätzten Aufwendungen. Tradeweb nutzte den Erlös aus dem Angebot zum Erwerb von Beteiligungen von bestimmten bestehenden Bankaktionären. Refinitiv besitzt nach dem Börsengang weiterhin eine Mehrheitsbeteiligung an Tradeweb.

J.P. Morgan, Citigroup, Goldman Sachs Co. LLC und Morgan Stanley agierten als gemeinsame leitende Konsortialführer des Börsengangs. BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank und Wells Fargo Securities agierten als gemeinsame Konsortialführer des Börsengangs. Jefferies und Sandler O'Neill Partners, L.P. (QIU) agierten als Co-Manager des Börsengangs.

Ein Registrierungsdokument in Verbindung mit diesen Wertpapieren wurde am 3. April 2019 von der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) für wirksam erklärt. Das Angebot der Wertpapiere erfolgte ausschließlich über einen Prospekt. Ein Exemplar des endgültigen Prospekts in Verbindung mit dem Angebot ist bei J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, USA, erhältlich, per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com oder telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer (866) 803-9204; bei Citigroup Global Markets Inc., Attention: Prospectus Department, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, USA, oder telefonisch unter der Rufnummer (800) 831-9146; bei Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, USA, per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com oder telefonisch unter der Rufnummer (866) 471-2526; oder bei Morgan Stanley Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, New York 10014, USA.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Einholung eines Kaufangebots dieser Wertpapiere dar und diese Wertpapiere werden auch nicht in Ländern oder Rechtsgebieten verkauft, in denen ein derartiges Angebot, eine derartige Einholung oder ein derartiger Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den jeweils geltenden Wertpapiergesetzen rechtswidrig wären.

Über Tradeweb Markets

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW) ist ein führender, weltweit tätiger Betreiber elektronischer Handelsplätze für festverzinsliche Werte, Darlehen, Aktien und Geldmarktanlagen. Das 1996 gegründete Unternehmen erschließt seinen Kunden Zugang zu Märkten, Daten und Analysen, elektronischem Handel, vollautomatisierter Abwicklung und Berichterstattung. Seinen institutionellen Kunden sowie Groß- und Einzelunternehmen bietet das Unternehmen über 40 Produkte. Von Tradeweb selbst entwickelte, modernste Technologien tragen zur Optimierung der Preisfindungsmethoden, Auftragsabwicklung und Handelsabläufe bei und sorgen für eine größere Skalierung sowie geringere Risiken bei den Handelsgeschäften der Kunden. Das Unternehmen betreut rund 2.500 Kunden in über 60 Ländern. An einem durchschnittlichen Handelstag ermöglicht Tradeweb Umsätze in Höhe eines Nominalwerts von über 540 Milliarden US-Dollar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Investoren

Ashley Serrao, Tradeweb 1 646 430 6027

Ashley.Serrao@Tradeweb.com

Medien

Jonathan Mairs, Tradeweb +1 646 430 6176

Jonathan.Mairs@Tradeweb.com