"Die Welt" (Berlin) zu Fridays vor Future-Jugendlichen

Die Freitagsdemonstranten treibt eine kindliche Bitte um: dass auch im abgründigen politischen Spiel die Regeln gelten mögen, die man international vereinbart hat. Die Bewegung will Politik an ihre ethischen Grundlagen im Sinne der Glaubwürdigkeit erinnern. Die anderen Parteien haben den Grünen dieses Riesenthema alleine überlassen und stolpern nun unbeholfen im Umgang mit den Klimakindern irgendwo zwischen opportunistischem Applaus und herablassender Arroganz. Das Thema selbst bietet Chancen auch für liberal-bürgerliche Politik: mit Traditionspflege für die Konservativen, einer Entbürokratisierung für die Liberalen und mehr Wachstum für die Wirtschaftsfreunde. Es geht nur, wenn die Rendite dieser Transformation weit über die klimareligiöse Schwärmerei hinaus verteilt wird. Dazu müssen die anderen Parteien ihre Denk- und Ideenarmut, was Mobilitäts-, CO2- und Energiewende betrifft, überwinden./al/DP/mis

AXC0008 2019-04-09/05:35