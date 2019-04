Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.MDO: McDonalds am 8.4. -0,45%, Volumen 62% normaler Tage , HDI: Home Depot am 8.4. 0,74%, Volumen 65% normaler Tage , PRG: Procter & Gamble am 8.4. 1,27%, Volumen 91% normaler Tage , AAPL: Apple am 8.4. 1,57%, Volumen 82% normaler Tage , BCO: Boeing am 8.4. -4,44%, Volumen 201% normaler Tage , NKE: Nike am 8.4. -0,78%, Volumen 70% normaler Tage , Dow Jones: -0,32% Aktie Symbol SK Perf. Apple AAPL 200.100 1.57% Procter & Gamble PRG 104.970 1.27% Home Depot HDI 203.550 0.74% McDonalds ...

