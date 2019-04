Die Werte-Union spricht sich weiter für einen baldigen Rückzug von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus. "Ich hielte es für das Beste, wenn der Prozess der Übergabe der Regierungsverantwortung an Frau Kramp-Karrenbauer und Herrn Merz nach der Europawahl (Ende Mai) bedacht eingeleitet wird", sagte der Vorsitzende Alexander Mitsch (CDU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag). Die Werte-Union ist ein Zusammenschluss konservativer Unionspolitiker.

Merkel habe in den ersten Jahre ihrer Kanzlerschaft einiges für Deutschland erreicht, stehe aber "in den letzten Jahren mit ihrer Person für Politik nach Demoskopie, ohne Grundsätze und ohne Gestaltungswillen", sagte Mitsch. "Das kann sich Deutschland angesichts der aktuellen Probleme wie beispielsweise der weiterhin ungesteuerten Masseneinwanderung und kommenden Herausforderungen nicht mehr erlauben." Die Union liege in Umfragen noch schlechter als das "schon miserable Ergebnis der Bundestagswahl". "Auch deshalb brauchen wir jetzt möglichst bald die Politikwende."

Spekulationen über einen vorzeitigen Wechsel im Kanzleramt hatten im vergangenen Monat einen heftigen Streit in der großen Koalition von Union und SPD ausgelöst. SPD-Politiker hatten mit dem Ende der Koalition gedroht, falls die Union versuchen sollte, Merkel vor dem Ende der Wahlperiode durch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu ersetzen. Die Werte-Union hatte schon damals für einen baldigen Wechsel im Kanzleramt plädiert.

Mit seinem jetzigen Statement wirft deren Vorsitzender Mitsch auch erneut die Frage nach der künftigen Rolle des CDU-Politikers Friedrich Merz auf, der im Dezember bei der Wahl der neuen CDU-Spitze gegen Kramp-Karrenbauer verloren hatte. Merz hatte nach seinem anschließenden Angebot, ins Kabinett zu wechseln, viel Zuspruch aus dem Wirtschaftsflügel und besonders von Konservativen in der Partei erhalten. Merkel hatte diesen Ambitionen aber eine Absage erteilt./sku/DP/fba

