Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat Kanzlerin Angela Merkel aufgefordert, sich in den Kampf gegen Wasserverschmutzung einzuschalten. "Dämmen Sie den Hauptverursacher, die industrielle Massentierhaltung ein", schrieb Hofreiter laut "Neuer Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) in einem offenen Brief an die Regierungschefin. Merkel müsse geltendes EU-Recht endlich umsetzen. Der zuständigen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) warf der Grünen-Politiker "unzureichende Alibimaßnahmen" vor. Diese stünden in keinem Verhältnis zur Dimension der Wasserverschmutzung in Deutschland. Die Bundesregierung müsse den "Kurs des Aussitzens und des Herumtaktierens" endlich aufgeben.

Vertreter von Bund, Ländern und Verbänden hatten am Montag über die geplante Verschärfung der Düngeverordnung beraten. Dabei ging es auch darum, ob Bauern künftig 20 Prozent weniger düngen dürfen sollen, um den Nitrateintrag ins Grundwasser zu reduzieren. Dies stößt bei den Landwirten auf erheblichen Protest. Die Bundesregierung sollte der EU-Kommission eigentlich bis Ende März zusätzliche Vorschläge vorlegen. Die EU hatte Deutschland wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagt und 2018 beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) Recht bekommen./hme/DP/fba

