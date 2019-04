=== 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q, Vernier 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz 08:40 DE/Berlin Energy Transition Dialogue, Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, -außenminister Maas, -umweltministerin Schulze und Siemens-CEO Kaeser *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:00 DE/Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Jahres-PK, Berlin 11:00 DE/Deka-Bank Deutsche Girozentrale, Jahresergebnis, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 750 Mio EUR *** 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Großbritanniens Premierministerin May, Berlin *** 13:00 EU/Gipfeltreffen EU-China (ca 16:15 PK), Brüssel *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK zum World Economic Outlook (WEO), Washington 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - IL/vorgezogene Neuwahlen zur Knesset - Folgende außerplanmäßige Index-Änderung wird mit Handelsbeginn wirksam: SMI (per 9. April) + NEUAUFNAHME - Alcon + HERAUSNAHME (per 10. April) - Julius Bär ===

April 09, 2019

