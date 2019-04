Vor einigen Monaten hat der Bayer-Konzern angekündigt, weltweit 12.000 Stellen abzubauen. Nun heißt es in Medienberichten, die sich auf Unternehmenskreise berufen, dass in Deutschland bis zu 4500 Jobs wegfallen könnten.

Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer will in Deutschland 4500 Stellen abbauen. Das berichten die Deutsche Presse-Agentur und die Nachrichtenagentur Bloomberg übereinstimmend und berufen sich dabei auf informierte Kreisen. Wie das Unternehmen bereits im November angekündigt hatte, sollen weltweit insgesamt 12.000 von 118.000 Arbeitsplätzen wegfallen. In Deutschland ...

