Polyphor ernennt Gökhan Batur zum Chief Commercial Officer EQS Group-Ad-hoc: Polyphor AG / Schlagwort(e): Personalie Polyphor ernennt Gökhan Batur zum Chief Commercial Officer 09.04.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Allschwil, 9. April 2019 Polyphor ernennt Gökhan Batur zum Chief Commercial Officer Die Polyphor AG (SIX: POLN), ein biopharmazeutisches Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Antibiotika und immuno-onkologischen Wirkstoffen konzentriert, hat heute die Ernennung von Gökhan Batur zum Chief Commercial Officer (CCO) bekannt gegeben. Herr Batur kommt von MSD (bekannt als Merck & Co in den USA und Kanada), wo er zuletzt als Executive Director, Global Brand Leader Antibiotika, in der Schweiz und den USA arbeitete. Er verfügt insgesamt über 14 Jahre Erfahrung in der Healthcare-Industrie. Herr Batur, der am 3. Juni bei Polyphor eintreten wird, wird für die Leitung aller kommerziellen Aktivitäten verantwortlich sein, insbesondere für die Marktvorbereitung unseres wichtigsten Antibiotikums Murepavadin und unser Immuno-onkologiewirkstoff Balixafortide. Als Mitglied der Geschäftsleitung wird er die kommerziellen Aktivitäten von Polyphor sowie das Business Development & Licensing Team leiten. "Ich freue mich sehr, Gökhan bei Polyphor willkommen zu heissen, da wir uns auf wichtige Meilensteine in unseren Antibiotika- und Immuno-onkologieprogrammen freuen und unser Team für die Zukunft weiter ausbauen", sagt Giacomo Di Nepi, Chief Executive Officer von Polyphor. "Gökhan's tiefe, abteilungsübergreifende und kommerzielle Führungserfahrung, einschliesslich der kommerziellen Einführung mehrerer Antibiotika auf der ganzen Welt, wird entscheidend sein, wenn wir mit der Marktvorbereitung für unsere Produkte beginnen. Wir bauen die erforderlichen kommerziellen und Entwicklungs-Kapazitäten auf, um ein nachhaltiges, biopharmazeutisches Multiprodukt-Unternehmen zu werden." Herr Batur hatte Positionen mit zunehmender Verantwortung bei MSD inne, zuletzt als Executive Director, Global Brand Leader Antibiotics, verantwortlich für die Leitung der globalen kommerziellen Strategie und Implementierung des gesamten Antibiotika-Portfolios von Merck, das mehrere Inline-, Launch- und Pipeline-Produkte und einen Umsatz von runbd USD 2 Milliarden generiert. Davor war er Executive Director, Global Brand Leader Gram Negative Antibiotika. Davor wirkte er als Executive Director, Hospital Acute Care Franchise für Emerging Markets und China tätig und hatte davor sowohl auf regionaler als auch auf Länderebene Positionen in Marketing und Vertrieb inne, darunter als regionaler Marketingleiter für Krankenhausprodukte und Onkologie in der EEMEA-Region. Er erhielt seinen BS in Management Information Systems von der Bosphorus University, Istanbul. Für weitere Informationen: Investoren: Kalina Scott Chief Financial Officer Polyphor Ltd. Tel: +41 61 567 16 67 Email: IR@polyphor.com Medien: Alexandre Müller Dynamics Group AG Tel: +41 43 268 32 31 Email: amu@dynamicsgroup.ch About Polyphor Polyphor ist ein Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Antibiotika und immuno-onkologischen Wirkstoffen konzentriert. Es hat die OMPTA (Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics) entdeckt und entwickelt. Die OMPTA sind potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika gegen Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren, welche die Phase III der klinischen Entwicklung erreicht hat. Das Hauptprodukt des Unternehmens, Murepavadin (POL7080), befindet sich in der Phase III Entwicklung gegen Pseudomonas aeruginosa - von der WHO als kritischer Erreger der Priorität 1 anerkannt. Zudem entwickelt Polyphor eine Pipeline weiterer präklinischer Antibiotika auf Basis seiner OMPTA-Plattform. Ausserdem entwickelt das Unternehmen einen Immuno-onkologiewirkstoff, Balixafortide (POL6326), der sich in der Startphase einer Phase III Studie in Kombination mit Eribulin bei Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs befindet. Zudem wird parallel dazu das Potenzial weiterer Kombinationsmöglichkeiten und Indikationen untersucht. Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=WMEHGGAIWQ Dokumenttitel: Polyphor_CCO_9.4.2019 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Polyphor AG Hegenheimermattweg 125 4123 Allschwil Schweiz Telefon: +41 61 567 1600 Fax: +41 61 567 1601 E-Mail: info@polyphor.com Internet: www.polyphor.com ISIN: CH0106213793 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 797009 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 797009 09.04.2019 CET/CEST ISIN CH0106213793 AXC0044 2019-04-09/07:01