MERKEL - Die konservative Werteunion dringt auf einen Rückzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schon nach der Europawahl Ende Mai. "Die Union liegt in Umfragen noch schlechter als das schon miserable Ergebnis der Bundestagswahl. Auch deshalb brauchen wir jetzt möglichst bald die Politikwende", sagte der Werteunion-Vorsitzende Alexander Mitsch. "Ich hielte es für das Beste, wenn der Prozess der Übergabe der Regierungsverantwortung an Frau Kramp-Karrenbauer und Herrn Merz nach der Europawahl bedacht eingeleitet wird." Erst dann könne die Union wieder Vertrauen bei den Bürgern zurückgewinnen. (Funke Mediengruppe)

VERBRENNER - Bundesumweltminister Svenja Schulze (SPD) weist die Grünen-Forderung nach einem Neuzulassungsverbot für Benziner und Diesel ab 2030 zurück. "Ich bin dagegen, dass der Staat Verbrennungsmotoren verbietet", sagte Schulze dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. "Die Bundesregierung hat mit neuen europaweiten CO2-Grenzwerten und gezielter Förderung für abgasfreie Antriebe längst Fakten geschaffen, die bereits heute wirken. Deshalb erklären jetzt die ersten Hersteller wie VW, dass sie auf E-Mobilität setzen." (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

ALTMAIER - In der Wirtschaft nimmt die Kritik an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier weiter zu. "Der Bundeswirtschaftsminister hat kein Konzept - weder für die Energiewende noch für die Wirtschaft insgesamt", sagte Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander. Die Industrie erwarte, dass sich Altmaier für "gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen einsetzt, anstatt planwirtschaftliche Industriestrategien zu präsentieren". Zander fordert weniger Bürokratie, die Begrenzung der Sozialabgaben bei 40 Prozent, niedrigere Arbeitskosten, der Erhalt der sachgrundlosen Befristung und ein modernes Arbeitszeitgesetz. (Funke Mediengruppe)

ALTMAIER - Die Kritik an der Amtsführung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) reißt nicht ab. Nach dem Verband der Familienunternehmer geißelt auch der Präsident des Bundesverbands des deutschen Groß- und Außenhandels (BGA), Holger Bingmann, die industriepolitischen Pläne des Ministers als mittelstandsfeindlich. "Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind die weit über 1.000 meist unbekannten, mittelständischen Weltmarktführer bildeten - sie bedürften der Aufmerksamkeit durch die Politik." Doch anstatt den Mittelstand zu stärken, werde unter anderem das Ziel formuliert, Großkonzerne vor Wettbewerb und Übernahmen zu schützen, monierte der BGA-Chef. (Die Welt S. 10/SZ S. 15/Handelsblatt S. 6)

WAHLTREND - Im aktuellen INSA-Meinungstrend für Bild verlieren CDU/CSU (29 Prozent) einen halben Punkt, die SPD (15,5 Prozent) verliert einen ganzen Punkt. Die AfD (14 Prozent) gewinnt einen halben Punkt hinzu, Bündnis90/Die Grünen (19 Prozent) gewinnen anderthalb Prozentpunkte hinzu. FDP (10 Prozent) und Die Linke (8,5 Prozent) halten ihre Werte aus der Vorwoche. Sonstige Parteien kommen zusammen auf 4 Prozent (-0,5). (Bild-Zeitung S. 1)

KLIMA - Vor dem für Mittwoch geplanten ersten Treffen des sogenannten Klimakabinetts hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz mehr Engagement der Regierung für den Klimaschutz verlangt. "Die bisherigen Anstrengungen sind angesichts dieser Herausforderung nicht genug", heißt es im "Klimakonzept 2038" des Bundesfinanzministeriums, das der FAZ vorliegt. Vor allem gelte es, "den Ausbau der Energieversorgung und der Netze in den Blick zu nehmen". (FAZ S. 15/Börsen-Zeitung S. 11)

FORSCHUNG - Die Ministerien für Finanzen, Bildung und Wirtschaft sind sich weitgehend einig darin, wie die steuerliche Forschungs- und Entwicklungsförderung ausgestaltet sein soll. Im Mai könnte sie vom Kabinett beschlossen werden und Anfang kommenden Jahres in Kraft treten. Entgegen vorherigen Planungen soll die Förderung nicht befristet sein. (Handelsblatt S. 9)

GORCH FOCK - Im Verteidigungsministerium gab es schon im Januar 2018 Zweifel an der Leistungsfähigkeit der Werft, die das Segelschulschiff Gorch Fock saniert. Sie sei mit der "Dimension bereits jetzt überfordert", hieß es in einem Entwurf für eine Vorlage an Ursula von der Leyen (CDU). Zu sehen bekam die Ministerin später ein Dokument, das die Zweifel verschwieg und die weitere Sanierung vorschlug. (SZ S. 5)

