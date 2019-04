Die populistische Regierung Italiens will die schwächelnde Wirtschaft des Landes mit hohen Staatsausgaben wieder in Schwung bringen. Die Warnungen werden lauter und manch einer meint, die Regierung habe keinerlei Plan.

Anfang Februar sprach Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte noch davon, wie "bellissimo" das Jahr 2019 werde. Gut zwei Monate später wirkt der Optimismus ziemlich unangebracht. Denn "wunderschön" ist gerade überhaupt nicht das Wort, das die wirtschaftliche Entwicklung der Nation beschreibt. Wenn die Regierung diesen Dienstag ihre Haushaltsziele vorstellt, fällt das Schlaglicht wieder einmal auf die Irrungen und Wirrungen der italienischen Wirtschaftspolitik.

Als einziges Land innerhalb der Europäischen Union und der G7-Staaten ist Italien in der Rezession. Und die populistische Regierung verschlechtert die Dinge noch - zumindest nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigte sich bei einem Besuch in Rom Anfang März besorgt über die Lage der drittgrößten Volkswirtschaft des Euroraums. Die Regierenden forderte er zu "zusätzlichen Anstrengungen" auf.In den vergangenen sechs Monaten sind die Wachstumsperspektiven auf Null oder darunter gesunken. In ihren am 1. April veröffentlichten Prognosen geht die OECD davon aus, dass die Wirtschaftsleistung 2019 um 0,2 Prozent schrumpft. Für das Folgejahr erwartet sie ein verhaltenes Wachstum von 0,5 Prozent.

Die verschlechterten Aussichten sind zwar auch die Folge eines weltweiten Abschwungs. Nach Einschätzung ...

