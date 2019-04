Übergeordnet zählt die Aktie von Symantec - einem US-Hersteller von Softwarelösungen - zu den etwas schwächeren Werten, zuletzt konnte das Unternehmen nicht überzeugen und wurde regelrecht in Grund und Boden abverkauft. Allerdings fand das Papier bereits im Bereich von 17,42 US-Dollar einen tragfähigen Boden hervor und hat sich in den letzten Monaten bemüht, diesen weiter auszubauen. Dabei gelang es bis in den Bereich von 24 US-Dollar vorzudringen, höher reichte die Kraft der Bullen bislang nicht aus. Die letzten Wochen über scheiterte der Wert immer wieder an dieser Hürde. Zu Beginn dieser Handelswoche wird die Aktie jedoch stark nachgefragt und kann zur Stunde um über 6 Prozent an Wert zugewinnen. Ein Blick auf den Langfristchart offenbart noch einige größere Kurslücken, die nun seitens der Käufer in Angriff genommen werden und weiteres Aufwärtspotenzial ...

