Der Dax startet am Dienstag wohl leicht unter dem Vortagesniveau. Neben der neuesten IWF-Prognose blicken Anleger auf die Reise von Theresa May nach Berlin und Paris.

Nach einer mehrtägigen Gewinnserie hat der Dax am Montag eine Pause eingelegt: Das Frankfurter Börsenbarometer schloss 0,4 Prozent tiefer bei 11.963 Punkten. Damit fiel es unter die Marke von 12.000 Punkten zurück, die der Leitindex in der Vorwoche erstmals seit Oktober wiedererobert hatte.

Am Dienstag notiert der Dax vorbörslich auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht unter dem Schlusskurs vom Montag. Beschäftigen wird die Anleger unter anderem die Brexit-Gespräche von Theresa May mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sowie ein Mega-Börsengang im Nachbarland Schweiz. Bei den Einzelwerten steht der Chemiekonzern Bayer im Fokus.

1 - Vorgabe aus den USA

Die Anleger an den US-Börsen fürchten schrumpfende Unternehmensgewinne. Neueste Daten zeigen, dass sich Fachleute bei der in dieser Woche startenden Berichtssaison auf einen Rückgang der Gewinne der 500 führenden US-Firmen um 2,2 Prozent einstellen.

Diese Aussicht hat die Stimmung zu Wochenbeginn gedämpft. Letztlich schlossen die wichtigsten US-Indizes uneinheitlich. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab 0,3 Prozent auf 26.341 Punkte nach. Der breiter gefasste S&P-500 gewann knapp 0,1 Prozent auf 2895 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte um 0,2 Prozent auf 7955 Punkte zu.

Besonders das Börsenschwergewicht Boeing hatte erneut deutliche Kursverluste zu verzeichnen. Boeing-Papiere verloren fast 4,5 Prozent.

2 - Vorgaben aus Asien

Die Tokioter Börse hat am Dienstag nachgegeben. Der Nikkei der 225 führenden Werte sank bis zum späten Vormittag um 0,2 Prozent auf 21.722 Punkte. Der breiter gefasste Topix verlor 0,6 Prozent auf 1611 Zähler. Händler hielten sich vor der Veröffentlichung von Unternehmenszahlen mit ihren Engagements zurück.

Gegen die allgemeine Markttendenz sprangen die Aktien von Sony um mehr als sieben Prozent in die Höhe. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Reuters-Bericht, wonach der US-Hedgefonds Third Point zum zweiten Mal in sechs Jahren eine Beteiligung an dem japanischen Unterhaltungskonzern erwerben wolle. Der Fonds wolle zudem von Sony den Verkauf von Geschäftsteilen verlangen.

3 - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...