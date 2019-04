The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0100484697 BIEL STADT 09-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB3BX9 LB.HESS.THR.CARRARA05F/16 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0XLT2 LBBW LXS BOA SZ P 14/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0EV15 DEKA MTN IS.S.7515 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KGE0 DEKA AUD FESTZINS 17/19 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000DK0KHH1 DEKA AUD FESTZINS 17/19 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB5MM4 LB.HESS.THR.CARRARA04M/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB008V4 LBBW SIE BOAP CALL 15/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA US045167CM30 ASIAN DEV. BK 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US06675GAG01 BQUE F.C.MTL 16/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1297883214 ATLAS MARA 15/20 CV REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1298407229 ATLAS MARA 15/20 CV 144A BD01 BON USD N

CA BO69 XFRA DE0001141695 BUNDESOBL.V.14/19 S.169 BD02 BON EUR Y

CA XFRA DE000DZ1JSD0 DZ BANK IS.C48 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4ET9 LB.HESS.THR.CARRARA04N/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4EU7 LB.HESS.THR.CARRARA04O/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SN86 LBBW LXS SYNT STZ 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0SNF7 LBBW BSKT LISA 13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WA02 LBBW BAS BONANL P 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WVJ4 LBBW DAI BOA SZ P 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0WVL0 LBBW TKA BOA SZ 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0XLR6 LBBW ARRB BOA SZ 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US00254EMK54 SWED.EXP.CRED. 16/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US651229AS52 NEWELL BRANDS 15/25 BD02 BON USD N