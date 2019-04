FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.04.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.04.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TAMN XFRA CH0011178255 TAMEDIA AG NA SF 10 4.004 EUR

MV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.178 EUR

BPFG XFRA TH0148A10Z14 BANPU PCL -FGN- BA 1 0.010 EUR

HXGC XFRA US4282631070 HEXAGON AB ADR/1 0.591 EUR

BHJC XFRA SE0009921588 BILIA AB A FRIA SK 2,50 0.455 EUR

FV02 XFRA ES0113307062 BANKIA S.A.P.CONTRASP.EO1 0.116 EUR

SKWC XFRA SE0000120669 SSAB AB -B- FRIA 0.144 EUR