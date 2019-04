Es ist so eine Sache mit der Aufbereitung von Daten im Sinne einer Big-Data-Analyse. Meist sind es zu viele Datensätze und Informationen, diese sind unstrukturiert und lassen sich daher nicht standortübergreifend nutzen, geschweige denn weiter verarbeiten. Und eine Datenpflege per Hand ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Doch wie lässt sich die Analyse von Daten automatisieren? Damit hat sich das Sidap-Forschungsprojekt in den vergangenen drei Jahren ausführlich beschäftigt. Sidap steht für Skalierbares Integrationskonzept zur Datenaggregation, -analyse, -aufbereitung von großen Datenmengen in der Prozessindustrie. Um in großen Datenmengen bisher unbekannte Zusammenhänge aufzuspüren, wurde eine datengetriebene sowie serviceorientierte Integrationsarchitektur entwickelt. An dem Projekt waren neben dem Lehrstuhl für Automatisierung und Informationssysteme an der TU München, auch Betreiber (Bayer, Covestro, Evonik), Armaturenhersteller (Samson) und Feldgerätehersteller (Krohne, Sick) sowie IT-Unternehmen (Gefasoft, IBM) beteiligt. Langfristiges Ziel ist es, auf Basis dieses Modells Geräte- und Anlagenausfälle zu reduzieren, um die Verfügbarkeit von Anlagen zu erhöhen.

Größte Herausforderung bei der Entwicklung eines solchen Datenmodells war es, das Modell so zu gestalten, dass man einen Zugang zu den gesammelten Daten erhält, um sie später zu verarbeiten. Es ging also nicht nur darum, alle verfügbaren Informationen irgendwo abzulegen, sondern diese später gezielt abrufen zu können.

Daten zur Entscheidungsfindung aufbereiten

Dr. Norbert Fabritz, Leiter der EMR beim Technischen Service von Evonik Technology & Infrastructure im Chemiepark Marl, kennt das Problem: "Für uns stellt sich immer wieder die Frage, wie man mit Informationen aus Anlagen umgeht. Wie lassen sich Datenflüsse so aufarbeiten, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen?"

Betrachtet man allein eine Regelarmatur, wird die Fülle an Informationen, die im Laufe des Industrielebens dieser Armatur entstehen, sichtbar. Bereits im Engineeringprozess, wenn der Planer die Armatur plant, beginnt die Datensammlung. Im Anschluss erfolgt der Einbau und die Inbetriebnahme, auch hier entstehen immer wieder Daten. Während des Betriebs kommt es zu einem Defekt und die Armatur landet in einer Werkstatt, wo sie repariert und dann ...

