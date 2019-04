Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Münchener Rück -0,69% auf 214,5, davor 10 Tage im Plus (4,1% Zuwachs von 207,5 auf 216), LINDE -0,15% auf 164,05, davor 9 Tage im Plus (10,05% Zuwachs von 149,3 auf 164,3), Österreichische Staatsdruckerei Holding +8,94% auf 19,5, davor 9 Tage ohne Veränderung , Axel Springer -2,33% auf 47,86, davor 8 Tage im Plus (9,77% Zuwachs von 44,64 auf 49), Heidelberger Druckmaschinen -2,02% auf 1,651, davor 7 Tage im Plus (12,26% Zuwachs von 1,5 auf 1,69), adidas -1,23% auf 224,75, davor 7 Tage im Plus (6,38% Zuwachs von 213,9 auf 227,55), Cree -0,06% auf 62,71, davor 7 Tage im Plus (12,78% Zuwachs von 55,64 auf 62,75), NetEase -0,34% auf 278,73, davor 7 Tage im Plus (18,89% Zuwachs von 235,24 auf 279,68), DAX-0,39% auf 11963,4, davor 7 Tage im ...

