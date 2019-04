Während alle anderen Kurse wackeln, legen beide ehemaligen Schwestern täglich in kleinen Schritten zu. Die Zielkurse liegen deutlich höher, aber die Käufer sind Profis und rechnen sehr genau. Deshalb lediglich zur Wiederholung: Aktueller Zielkurs für METRO bleibt vorerst 18/19 Euro im Vorfeld des Verkaufs von Real. Im Fall CECONOMY geht es um die organisatorische Trennung der zwei Marken Saturn und Media Markt. Beide unter einem Dach, aber in der Strategie differenziert. Was sind dann rund 26 Milliarden Euro Handelsumsatz wert?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info