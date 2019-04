Die gestiegenen Baupreise bremsen Kommunen zunehmend bei der Sanierung ihrer Infrastruktur aus. Peter Braun, Anwalt bei Dentons und spezialisiert auf öffentliche Vergabeverfahren, warnt vor den Folgen.

WirtschaftsWoche: Herr Braun, Sie sind spezialisiert auf öffentliche Vergabeverfahren und beraten Kommunen bei Bauprojekten. Welche Auswirkungen hat der anhaltende Bauboom auf die Infrastrukturprojekte der Kommunen?Peter Braun: Die Auswirkungen des Baubooms sind vor allem an den signifikant gestiegenen Preisen festzumachen. Die Projekte zur Sanierung und zum Ausbau der Infrastruktur haben deutliche Preissprünge gemacht. Im Durchschnitt erlebe ich, dass Kommunen heute um bis zu 30 Prozent mehr für solche Bauvorhaben zahlen müssen als noch vor ein paar Jahren. In einigen Regionen sind die Preise sogar noch drastischer gestiegen. Diese Woche hatte ich etwa die Sanierung eines Freibads in Brandenburg auf dem Tisch. Im Juni 2017 schätzte ein Planungsbüro die Sanierungskosten auf netto knapp unter 500.000 Euro. Im Februar 2019 lag das günstigste Angebot bei 940.000 Euro.

Welche Folgen haben die höheren Preise für die Bauprojekte? Die Kommunen können sich das - im Unterschied zu vielen Privaten - einfach nicht leisten. Hinzu kommt, dass sich viele Kommunen überhaupt keine Baufirmen mehr ...

