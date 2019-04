Die Immigrationsdebatte in Mexiko und den USA erinnert an die Diskussionen im Anschluss an die Aufnahme der syrischen Kriegsflüchtlinge in Europa im Herbst 2015. Gewinner des Chaos' scheint letztlich US-Präsident Trump.

Nachdem sowohl die Chefin des Heimatschutzministeriums als auch der Leiter des Geheimdienstes von Donald Trump kurz nacheinander von ihren Aufgaben entbunden wurden, zeigt sich klarer, wie sehr der Präsident gedenkt, den kommenden Wahlkampf ganz im Zeichen der Immigration zu führen. Dabei spielt ihm das Chaos südlich der Landesgrenze mehr als in die Hände, denn die neue mexikanische Führung unter dem als links geltenden Andres Manuel Lopez Obrador, kurz AMLO, tut nicht genügend, um von ihrer Seite aus die illegale Einwanderung in die Vereinigten Staaten von Amerika zu unterbinden.

Gerade zurück aus Mexiko City verdichte ich für diese Kolumne die Eindrücke, die sowohl (ehemalige) Sympathisanten von AMLO als auch solche, die noch nie auf seiner Seite standen, mit mir geteilt haben. Bei meinen Gesprächen im südlichen Nachbarland der USA ist die Rede von Bussen, die von der mexikanischen Regierung nur dazu eingesetzt würden, Migranten von der Südgrenze Mexikos an die Grenze zu den USA zu fahren.

