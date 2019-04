Die britische Investmentbank HSBC hat SAP von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 110 Euro belassen. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei nach dem 18-prozentigen Kursanstieg im laufenden Jahr und auch mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen des Softwarekonzerns nicht mehr so vorteilhaft wie zuvor, begründete Analyst Antonin Baudry sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Prognose für das operative Ergebnis im ersten Jahresviertel liege unter der Konsensschätzung./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2019-04-09/08:26

ISIN: DE0007164600