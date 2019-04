Die zunehmende Geschwindigkeit und Komplexität der globalen regulatorischen Anforderungen erfordert, dass Finanzunternehmen ihre Datenmanagementstrategien verbessern müssen, um Konformität zu gewährleisten.

Die Finanzregulierungsexperten des Think Tanks JWG haben heute einen globalen Bericht zur Finanzmarktregulierung veröffentlicht. Die Untersuchung wurde im Auftrag der MarkLogic Corporation durchgeführt, dem Anbieter moderner NoSQL Datenplattformen zur Vereinfachung der Datenintegration. Der Bericht zeigt, dass das Tempo der Änderungen bei der Finanzmarktregulierung weltweit weiterhin zunimmt.

Der Bericht "Ready for Digital Regulation?" unterstreicht die Notwendigkeit für Unternehmen, ihre Fähigkeiten zur Datenintegration zu erhöhen, um mit regulatorischen Änderungen Schritt zu halten, die steigenden Compliance-Kosten im Zaum zu halten und Sanktionen zu vermeiden. Die Studie, die aus ausführlichen Interviews mit Führungskräften von zwölf weltweit führenden Finanzinstituten entstand, zeigt folgende Aspekte:

Bis 2021 wird es bis zu 374 "Gesetzesinitiativen" geben, die sich an Finanzdienstleistungsunternehmen richten.

Die Regulierung greift inzwischen branchenweit. Über 90 der 374 Gesetzesinitiativen werden für Handelshäuser sowohl auf der Käufer- als auch der Verkäuferseite angewendet werden können. Wahrscheinlich werden diese Vorschriften größere Auswirkungen auf die Käuferseite haben, die traditionell einen Großteil der Compliance-Vorgaben an die Verkäuferseite delegiert und daher weniger technologische Ressourcen und Erfahrungen im Umgang mit einer so großen Anzahl an Regulierungsvorschriften vorweisen kann.

Dieses Regulierungsvolumen ist gepaart mit wachsenden Anforderungen der Regulierungsbehörden, wie z. B. spontanen Anfragen nach umfassender Audit-Nachverfolgung von Finanztransaktionen. Das bedeutet, dass Unternehmen die richtige Strategie für ihr Datenmanagement implementieren müssen, um die Compliance zu gewährleisten.

Führungskräfte aus der Branche äußerten gegenüber JWG, dass das Tempo, der Umfang und die Komplexität neuer Regulierungsvorschriften die Fähigkeit ihrer Unternehmen zur Einhaltung der Vorschriften und Vermeidung enormer Geldbußen erheblich beeinträchtigen werden. Das Problem erfordert sowohl mehr Personal als auch die richtigen technologischen Möglichkeiten und die Leistungsfähigkeit, um sicherzustellen, dass die Unternehmen alle von den Regulierungsbehörden angeforderten Daten rechtzeitig zur Verfügung stellen können.

"Führungskräfte großer Finanzinstitute stehen unter erheblichem Druck: Sie müssen die sich rasant ändernden regulatorischen Anforderungen mit projektbasierten, manuellen Methoden erfüllen, was wiederum Kopfschmerzen hinsichtlich Datenmanagement und Compliance verursacht. Ein digitaler Ansatz bietet hierzu eine ernst zu nehmende Alternative. In Zukunft werden Unternehmen in der Lage sein, Regelsammlungen ähnlich wie beim Smartphone zu aktualisieren, und die aktualisierte Software wird neue Risiken mindern", sagte PJ Di Giammarino, CEO von JWG

Die Prognose der JWG geht von noch mehr Gesetzen und Verordnungen ab 2021 aus, weil der Wandel zur neuen Normalität wird: Es kommen neue Aktualisierungen des FAST Act in den USA, in Europa droht der Brexit und MiFID II, erst 2018 umgesetzt, wird schon wieder abgeändert. In der zweiten Jahreshälfte 2018 fand JWG über 2.150 Dokumente in der regulatorischen Pipeline, die überwiegend aus Europa (33 %) und Nordamerika (33 %) stammten.

Die Regulierungslandschaft erfordert jetzt Maßnahmen seitens der Unternehmen, um ihre Daten so zu integrieren, dass sie eine strategische 360-Grad-Sicht darauf erhalten.

"Daten stehen in jeder Organisation im Mittelpunkt der zukünftigen Strategie und sind entscheidend dafür, wie Finanzunternehmen auf aktuelle und zukünftige regulatorische Herausforderungen reagieren", erklärt Dr. Giles Nelson, CTO Financial Services bei MarkLogic."Es ist auch von grundlegender Bedeutung, neue und innovative Technologien wie KI, Maschinenlernen, Verarbeitung natürlicher Sprache, sowie dezentral geführte Konten einzusetzen, die auf Blockchain Technologien basieren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bleibt den Unternehmen nichts anderes übrig, als einen strategischen und digitalen funktionsübergreifenden Ansatz zu verfolgen sowie die Erstellung neuer Anwendungs- und Datensilos zu vermeiden, nur um taktisch die neuesten Termine oder Technologien zu bewältigen."

Francis Gross, Senior Adviser, Generaldirektion Statistik der Europäischen Zentralbank, ergänzt:"Dieses Papier zeigt, dass sowohl Unternehmen, die nur auf ihre eigene Strategie schauen, als auch einzelne Regulierungsbehörden, die ihre eigenen spezifischen Regeln schreiben, im digitalen Zeitalter keine Nachhaltigkeit erreichen werden. Wir brauchen einen ehrgeizigen, öffentlich-privaten und globalen Masterplan, der dazu beiträgt, gemeinsame Sofortmaßnahmen für eine nachhaltige digitale Zukunft zu ergreifen. Ein erster Schritt mit transformatorischer Kraft könnte die Übernahme der sehr einfachen globalen Dateninfrastruktur sein, die bisher weitgehend ungenutzt blieb: Das Globale LEI-System."

Hinweise für die Redaktion

Bei der Durchführung dieser Studie verwendete JWG eine quantitative Forschungsmethode zur Bewertung der globalen regulatorischen Pipeline bis 2021. JWG nutzte seine fundierte Erfahrung mit globalen regulatorischen Veröffentlichungen sowie RegDelta, seine Regulierungs-Datenplattform der nächsten Generation, für die Analyse von über 100 verschiedenen Regulierungsbehörden. Bei dieser Analyse wurden Arbeitspläne, Newsletter und Briefings der Regulierungsbehörden untersucht, um ihre Pläne und Prioritäten zu verstehen.

Über JWG

JWG ist ein Team aus Betriebs- und Technologieexperten, denen die globale Finanzdienstleistungsbranche als Spezialisten für regulatorisches Veränderungsmanagement vertraut. JWG erfasst jede weltweit veröffentlichte Regulierungsvorschrift zu Finanzdienstleistungen und stellt sich als einzige Organisation dieser globalen Herausforderung.

In den letzten zehn Jahren hat das Team unabhängiger Analysten der Branche geholfen, große Mengen an Regulierungsreformen zu interpretieren und intelligent umzusetzen. JWG arbeitet mit Handelsverbänden und Regulierungsbehörden zusammen, um das Verständnis für regulatorische Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Finanzinstitute (Verkaufs- und Einkaufsseite), die Marktinfrastruktur sowie die Anbieter zu erleichtern. Angesichts der drängenden Herausforderung zum Verständnis, zum Inkrafttreten, zur Einhaltung und zur Erleichterung der Regulierung spielt JWG eine entscheidende Rolle: Es bringt eine Vielzahl von Beteiligten zusammen und bündelt deren Wissen und Verständnis, um so wertvolle Einblicke, Zusammenhänge und Feedback zu bieten.

Dafür stehen drei Ansätze zur Verfügung: Erstens werden die Reformen der Finanzbranche auf der ganzen Welt verfolgt, um den Markt durch diese Publikationen und Veranstaltungen zu informieren. Parallel dazu werden Interessengruppen für eine bessere Zusammenarbeit betrieben, um durch den Input der Masse die Auswirkungen aus rechtlicher, Compliance-konformer und betriebswirtschaftlicher Sicht zu erfassen. Schließlich bietet JWG mit RegDelta die weltweit erste Plattform für das Management regulatorischer Änderungen.

Über MarkLogic

Datenintegration ist eine der komplexesten IT-Herausforderungen, die MarkLogic vereinfachen will. Der MarkLogic Operational Data Hub ist eine hochdifferenzierte Datenplattform, die Reibungsverluste in jedem Schritt des Datenintegrationsprozesses eliminiert und es Unternehmen ermöglicht, schneller denn je eine 360º-Sicht zu erreichen. Durch die Vereinfachung der Datenintegration unterstützt MarkLogic Unternehmen dabei, agiler zu werden, ihre IT-Kosten zu senken und ihre Daten auf sichere Weise gemeinsam zu nutzen.

Organisationen auf der ganzen Welt vertrauen MarkLogic, wenn es um den Umgang mit geschäftskritischen Daten geht, darunter sechs der zehn größten Banken, fünf der zehn größten Pharmaunternehmen, sechs der zehn größten Verlage, neun der 15 größten US-Regierungsbehörden und viele mehr. Die Zentrale von MarkLogic sitzt im Silicon Valley, CA in den USA. Darüber hinaus gibt es weitere Niederlassungen in den USA sowie in Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.marklogic.com.

