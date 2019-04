Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Marburg (pta005/09.04.2019/08:00) - _ * 3U TELECOM stellt Next Generation Network zur Verfügung und ermöglicht als Dienstleister sichere Verbindungen Dritter



Die 3U TELECOM GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902), hat erste externe Kunden für ihr Angebot eines "virtuellen Netzbetriebs" gewonnen. 3U TELECOM stellt Betreibern von Teilnehmer- oder Verbindungsnetzen ihr Next Generation Network (NGN) zur Verfügung und bietet umfassenden Service mit permanenter Qualitätssicherung. Die Kunden können sich dadurch auf ihr Kerngeschäft der Kundenbetreuung und Vermarktung konzentrieren, während sie die technische Abwicklung der 3U TELECOM als einem erfahrenen und technologisch führenden Dienstleister übertragen. Unter anderem werden derzeit bereits neun Betreiberkennzahlen (010xy) von Unternehmen, die zur Gruppe der Westend Management GmbH mit Sitz in Langen gehören, sowie vier Betreiberkennzahlen einer weiteren Unternehmensgruppe aus Frankfurt/M im NGN der 3U TELECOM betrieben.



Sprachkommunikation findet in den Telekommunikationsnetzen künftig nur noch über NGN unter Verwendung des Internet Protocols (Voice over IP, "VoIP") statt. Erst vor kurzem hatte 3U TELECOM ihre sämtlichen Interconnects zur Telekom Deutschland auf NGN umgestellt. Nur durch die NGN-Zusammenschaltung ist es jetzt möglich, Fremdnetze auf dem eigenen 3U-Netzwerk abzubilden und die Verbindungen über Betreiberkennzahlen Dritter als Dienstleister sicherzustellen. Die umfassende Beherrschung dieser Technologie, die jahrzehntelange Erfahrung und hervorragende technische Ausstattung der 3U TELECOM zählen dabei zu ihren Wettbewerbsvorteilen.



Uwe Becker, der Geschäftsführer der Westend Management GmbH, erklärt: "Viele Millionen Menschen suchen preiswerte und sichere Telefonverbindungen - vor allem ins Ausland. Mit unserem Angebot können diese Verbraucher auch heute noch sehr günstig telefonieren. Durch die Kooperation mit 3U TELECOM können wir dank deren hochmoderner Technik und der guten Rundum-Betreuung unsere Effizienz weiter steigern und unsere Angebote laufend verbessern."



"Unsere Strategie sieht weiter vor, durch unseren technologischen Vorsprung auf dem rückläufigen Markt für Festnetztelefonie Marktanteile zu gewinnen. Damit kommen wir derzeit gut voran", freut sich Uwe Knoke, Geschäftsführer der 3U TELECOM.



"Neben unseren strategischen Wachstumsfeldern Cloud Computing und E-Commerce haben wir in unserem traditionellen Geschäft der Telekommunikation eine solide Basis und sehen gute Chancen, die Marktposition weiter auszubauen und die Ertragskraft zu steigern", ergänzt Michael Schmidt, Vorstandsvorsitzender der 3U HOLDING AG.



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel UUU).



