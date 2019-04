Apple hat beste Voraussetzung, um im Zukunftsmarkt "Digitale Medizin" ganz vorne dabei zu sein. Morgan Stanley sieht das Gesundheitswesen als große Chance eine Führungsposition in der digitalen Disruption einzunehmen, ähnlich wie iTunes im Bereich Musik oder wie der App Store für mobile Dienste. Die Analysten sehen im Zulassungsprozess der FDA hinsichtlich digitaler Gesundheitsüberwachungsgeräte in den vergangenen Jahren deutliche Veränderungen. Digitalen Innovationen gegenüber scheine mittlerweile mehr Offenheit zu bestehen, so Morgan Stanley. Anleger seien sich zwar der Ambitionen von Apple im Bereich Healthcare bewusst, das Ausmaß des Marktpotenzials werde aber noch verkannt. Morgan Stanley sieht allein in den USA einen adressierbaren Markt von 3,5 Billionen Dollar für die Gesundheitsvorsorge, die in der digitalen Transformation gerade im Entstehen ist. Apple hat im Vergleich zu anderen Unternehmen den entscheidenden Vorteil einer enorm großen Nutzerbasis, insbesondere auch bei Wearables. Zudem genießt das Unternehmen großes Vertrauen im Bereich Datenschutz.

Den vollständigen Artikel lesen ...