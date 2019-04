Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise vor Zahlen von 76,00 auf 77,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den Ergebnissen zum ersten Quartal habe sie vor allem wegen Wechselkursveränderungen ihre Schätzungen angepasst, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie geht davon aus, dass sich der Aromen- und Duftstoffe-Hersteller auf profitablere Verträge fokussiert, was dann wiederum bessere Margen zur Folge hätte./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-04-09/08:32

ISIN: DE000SYM9999