flatex Morning-news Silber: Der Preis für eine Feinunze Silber legte parallel zum ...

Der Preis für eine Feinunze Silber legte parallel zum Goldpreis in der übergeordneten Betrachtung in den letzten Wochen auch wieder den Rückwärtsgang ein. Die US-Dollar-Stärke der letzten Wochen und Monate drückte auf den Silberpreis und vor allem die immer wieder aufkommenden Berichte in Bezug auf eine konjunkturelle Abkühlung. Im Gegensatz zu Gold hat Silber eine wesentlich höhere Industrienachfrage und genau diese verlief in den letzten Jahren eher seitwärts.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 14. Novembers 2018 bei 13,90 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 20. Februar 2019 bei 16,22 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen abzuleiten. Die Widerstände fänden sich bei den Marken von 15,67 und 16,22 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 16,76/17,10 und 17,65 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei 15,05/14,78/14,44 und 13,90 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

