Der heimische Technolgoie-Konzern Andritz hat von Eldorado Brasil den Auftrag zur Lieferung eines Systems für die Aufbereitung von Biomasse für das neue Werk Onça Pintada in Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasilien erhalten. Die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2020 geplant. Des weiteren informiert Andritz über einen Rekord: Nach der erfolgreichen Modernisierung der Trocknungslinie für gebleichten Eukalyptus-Kraftzellstoff durch den internationalen Technologiekonzern Andritz stellte der portugiesische Zellstoffhersteller Celbi mit der Produktion von 2.456 Tagestonnen lutro am 23. März, 2019 im Werk Leirosa, Portugal, einen herausragenden Weltrekord auf. Bezogen auf die spezifische Trocknungsleistung erreichte Celbi somit 503,3 ...

