Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Merck KGaA von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft, das Kursziel aber von 105 auf 108 Euro angehoben. Nach der starken Kursentwicklung seit dem Tiefpunkt des Vorjahres rechnet Analyst Wimal Kapadia in einer am Dienstag vorliegenden Studie nun mit einer Verschnaufpause von sechs bis zwölf Monaten. Er vermisst weitere größere Kurstreiber für die Papiere des Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzerns./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2019 / 23:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2019 / 23:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-04-09/08:52

ISIN: DE0006599905