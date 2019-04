EXCHANGE NOTICE 9 APRIL 2019 SHARES SUSPENSION OF TRADING: DNA OYJ Trading in the shares of DNA Oyj has been suspended on the Nasdaq Helsinki today at 9:52 EET. The company will disclose further information. Identifiers: Trading code: DNA ISIN code: FI4000062385 id: 129110 Orderbook has been flushed. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 * * * * * * * * * * * * * * TIEDOTE 9.4.2019 OSAKKEET KAUPANKÄYNNIN KESKEYTYS: DNA OYJ Kaupankäynti DNA Oyj:n osakkeilla keskeytettiin Nasdaq Helsingissä tänään kello 9:52. Yhtiö tiedottaa lisätietoja myöhemmin. Perustiedot: Kaupankäyntitunnus: DNA ISIN-koodi: FI4000062385 id: 129110 Tarjouskirja on tyhjennetty. Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260