Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Beim festgefahrenen "Brexit" ist bisher keine Lösung in Sicht, so die Analysten der Helaba.Sollte Premierministerin May bis Ende dieser Woche keine Einigung mit der Opposition erzielt haben, müsste eine Verlängerung der Austrittsfrist beantragt werden. Ansonsten würde das Vereinigte Königreich ohne ein Austrittsabkommen aus der EU ausscheiden. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) stehe derweil technisch unter Druck, denn ADX und Kursmomentum würden weiter nachgeben. Auch MACD und Stochastik würden unterhalb ihrer Signallinien sinken. Erste Unterstützungen würden die Analysten bei 165,10/19 (38,2%-Retracement und 21-Tagelinie) lokalisieren. Darunter würden die Marken bei 164,94, 164,74 und 164,31 weiteren Halt bieten. Hürden lägen bei 165,97 und 166,21. Die Trading-Range liege zwischen 164,74 und 165,97. ...

